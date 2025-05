Autobus in fiamme paura sull’Aurelia Strada chiusa e passeggeri evacuati

Un grave incendio ha colpito un autobus lungo l'Aurelia, nei pressi di Montiano, nella mattinata del 12 maggio 2025. Il mezzo, in viaggio verso sud, ha preso fuoco, generando momenti di paura tra i passeggeri. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per domare le fiamme, mentre le cause dell'incidente sono ancora oggetto di indagini.

Grosseto, 12 maggio 2025 – fiamme e paura lungo l’Aurelia, dove un Autobus è andato a fuoco mentre viaggiava in direzione sud, all’altezza di Montiano, tra le uscite di Grosseto e Rispescia. Per cause ancora da accertare, il mezzo ha preso fuoco ed è andato completamente distrutto. E’ successo intorno alle 6 di stamani, 12 maggio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del comando di Grosseto. In base alle prime informazioni non ci sarebbero feriti: l’autista del mezzo si sarebbe accorto in tempo di quanto stava accadendo e dopo aver accostato il mezzo a bordo Strada ha fatto scendere tutti i passeggeri.La carreggiata è stata temporaneamente chiusa in direzione Sud all’altezza del km 176,100. L’uscita obbligatoria per chi viaggia verso Roma è quella di Grosseto Sud. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Autobus in fiamme, paura sull’Aurelia. Strada chiusa e passeggeri evacuati

