Auto rubate in tutta la Puglia e cannibalizzate Blitz all' alba 25 arresti

Un parcheggio di Autorubate in diverse zone della Puglia e poi collocate in una rimessa del nord Barese dove venivano cannibalizzate. Modelli di diverso tipo, di grossa cilindrata e utilitarie,. 🔗Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Auto rubate in tutta la Puglia e "cannibalizzate". Blitz all'alba, 25 arresti

