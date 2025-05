Autisti dei bus una vita di corsa | Noi eroi della mobilità sostenibile

Il primo capitolo della sua vita potrebbe intitolarsi "Nel segno del Pirata", perché sono le vittorie del conterraneo Marco Pantani a ispirare l’allora giovanissimo talento cesenate Patrick Martini, divenuto, tra gli anni Novanta e i primi Duemila, una promessa del ciclismo nazionale. Il secondo capitolo avrebbe il titolo "A tutta bici", come uno dei programmi televisivi che ha co-condotto per anni, in qualità di esperto di ciclismo, diventando un volto familiare per tanti appassionati, romagnoli e non solo. Il terzo capitolo, ancora alle prime pagine, si intitolerebbe "Start", che non è solo la traduzione inglese della parola ‘inizio’, ma anche il nome, a tutti noto, dell’azienda romagnola del trasporto pubblico locale.Patrick Martini, perché Start Romagna ha significato per lei un ‘nuovo inizio’, a 44 anni?"Dopo aver trascorso gran parte della mia vita ‘di corsa’ - prima in sella alla bici, poi come collaboratore di alcuni autorevoli gruppi editoriali (due su tutti, Rcs e Sky sport) – desideravo passare più tempo a casa con mia moglie e i miei figli. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Autisti dei bus, una vita di corsa: "Noi eroi della mobilità sostenibile"

Ragazzini forzano le porte del bus per sfuggire al controllo dei biglietti, corsa interrotta - Pontedera (Pisa), 11 marzo 2025 – Pur di non pagare il biglietto, hanno manomesso il sistema d’apertura delle porte del bus. È successo stamani sulla linea 210 di Autolinee Toscane, dove la corsa delle 7:13 è stata interrotta a causa di un atto vandalico compiuto da alcuni giovani passeggeri. L'episodio si è verificato nei pressi del bivio di Marti, tra San Romano e Pontedera, quando il sistema di apertura delle porte del mezzo è stato manomesso per ben due volte, tanto da rendere impossibile la prosecuzione del viaggio in condizioni di sicurezza. 🔗Leggi su lanazione.it

Travolto da un bus navetta: addio ad Andrea, il sogno di una vita spezzato - Un drammatico incidente stradale ha strappato alla vita Andrea Di Giacomo, 34enne originario di Montella, in provincia di Avellino. Il giovane, che si era trasferito a Milano per lavoro, ha perso la vita in seguito a un violentissimo scontro mentre viaggiava in sella alla sua motocicletta... 🔗Leggi su avellinotoday.it

Il bus strapieno ogni mattina: "Persone che rimangono a terra e insulti agli autisti, servono più corse" - Roberto Piccardo, segretario del sindacato Ugl Fna, denuncia la situazione di quotidiano sovraffollamento sulla linea 477, che copre il percorso tra Molassana e Cartagenova, sulle alture della Valbisagno. Il sindacalista spiega che con le scuole servirebbe un bis di corse per evitare di lasciare... 🔗Leggi su genovatoday.it

Monza, autista del bus minacciato, aggredito e costretto a interrompere la corsa - Monza – Un altro autista del servizio di trasporto pubblico aggredito, minacciato, insultato e alla fine costretto a chiamare le forze dell’ordine e i colleghi interrompendo la sua corsa. 🔗msn.com

Monza, autista aggredito sul bus: “Insultato, minacciato, costretto a fermare la corsa” - tanto da impedire all’autista di continuare la corsa. Solo l’arrivo di colleghi e agenti ha permesso di ristabilire l’ordine. Monza, aggressione sul bus: le misure richieste L’episodio ... 🔗mbnews.it

Pescara, primo bus sulla Strada parco. L’autista: «Sono onorato, è un giorno atteso da decenni» - PESCARA Sarà il pescarese Massimiliano Iacovelli, 57 anni e padre di cinque figli, l’autista di Tua che alle 06,25 di oggi guiderà la prima corsa di un bus elettrico sulla ... 🔗ilmessaggero.it