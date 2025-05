Aumento in arrivo per i dipendenti pubblici da giugno 2025 | più soldi in busta paga

A partire da giugno 2025, i dipendenti pubblici beneficeranno di un sostanziale aumento in busta paga, frutto del taglio del cuneo fiscale. Oltre all'incremento mensile, sarà previsto anche il conguaglio degli arretrati da gennaio a maggio, erogato con lo stipendio di giugno, garantendo così un significativo supporto economico ai lavoratori del settore pubblico.

A partire da giugno2025, i dipendentipubblici riceveranno un significativo Aumento in bustapaga grazie agli effetti del taglio del cuneo fiscale. Il nuovo sistema include anche il conguaglio degli arretrati da gennaio a maggio, che verrà erogato insieme allo stipendio di giugno. Aumento per i redditi fino a 20mila euro I lavoratori con . Aumento in arrivo per i dipendentipubblici da giugno2025: più soldi in bustapaga Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

