Aumenta del 50% la produzione di fragole Cia Padova | Tanti i giovani che si avvicinano a questo settore

A Padova, la produzione di fragole segna un incremento del 50% rispetto agli anni precedenti, attirando l'interesse di molti giovani nel settore agricolo. Dopo un biennio difficile caratterizzato da primavere piovose, i dati di rese e qualità dell'attuale annata delineano un futuro promettente per questo prodotto tipico dell'Alta...

Il lavoro in Italia aumenta soprattutto tra gli uomini e gli over 50 - Il 2025 del lavoro in Italia si apre con il segno più. A gennaio, secondo gli ultimi dati Istat, il numero di occupati è salito a ventiquattro milioni 222mila, il dato più alto da quando li contiamo, con una crescita di 145mila posti di lavoro rispetto a dicembre. In un anno, si contano oltre mezzo milione di posti di lavoro in più. Un numero certamente positivo. Ma guardare solo i dati assoluti non aiuta a capire quali sono le debolezze dietro la crescita del mercato del lavoro, i cui effetti – non a caso – non si vedono né sul Pil, fermo nel 2024 a +0,7 per cento, né sulla produttività. 🔗Leggi su linkiesta.it