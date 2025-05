Audiscion streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

Questa sera, 12 maggio 2025, non perderti la seconda puntata di Audiscion, il programma condotto da Gigi & Ross ed Elisabetta Gregoraci, in onda su Rai 2 alle 21.20. Scopri dove seguire la diretta TV e come guardare lo streaming per non perdere neanche un minuto di divertimento!

Audiscionstreaming e diretta tv: dovevedere la secondapuntataQuesta sera, 12 maggio 2025, alle ore 21.20 va in onda su Rai 2 in prima serata Audiscion, il programma condotto da Gigi & Ross ed Elisabetta Gregoraci in prima visione per cinque puntate. Tra parodie e prese in giro, incursioni nella cronaca, monologhi nati direttamente dal pubblico in studio in stile “speaker’s cornerâ€?, con la possibilità di proporre sketch e situazioni comiche, interagendo in diretta con Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci, “Audiscion” vuole essere uno spazio che dà voce a tutti. Ma dovevedereAudiscion in diretta tv e streaming?In tvAppuntamento questa sera, 12 maggio 2025, alle ore 21.20 su Rai 2.Audiscionstreaming liveAnche in direttastreaming su Rai Play e on demand.Quante puntateQuante puntate sono previste per Audiscion? In tutto sono previsti cinque appuntamenti, su Rai 2 a partire dal 12 maggio 2025. 🔗Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Audiscion streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Audiscion streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata - Audiscion streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataQuesta sera, 5 maggio 2025, alle ore 21.20 va in onda su Rai 2 in prima serata Audiscion, il programma condotto da Gigi & Ross ed Elisabetta Gregoraci in prima visione per cinque puntate. Tra parodie e prese in giro, incursioni nella cronaca, monologhi nati direttamente dal pubblico in studio in stile “speaker’s corner”, con la possibilità di proporre sketch e situazioni comiche, interagendo in diretta con Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci, “Audiscion” vuole essere uno spazio che dà voce a tutti. 🔗Leggi su tpi.it

Programmazione Canale 5, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Stai cercando la programmazione di Canale 5 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Canale 5 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Canale cinque.In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. 🔗Leggi su tutto.tv

Parma-Inter, 31ª giornata Serie A: dove vederla in diretta TV e streaming - Parma-Inter è la trentunesima partita di Serie A per la squadra di Inzaghi: scopri come e dove vederla in diretta TV e live streaming. Si gioca sabato 5 aprile allo Stadio “Ennio Tardini” di Parma: ecco tutte le informazioni utili anche per seguirla su Inter-News.it.Partita in programmaParma-Inter, trentunesima giornata di Serie A 2024-25.Quando si gioca Parma-InterStadio Ennio Tardini, Parma, sabato 5 aprile ore 18. 🔗Leggi su inter-news.it

Audiscion, da stasera in tv il nuovo show: anticipazioni e comici; X Factor, terza puntata delle audition. Dove vederla, a che ora e la nuova giuria; Il Musicante Award – Premio Pino Daniele: al via le Live Audition a Milano; Tour Music Fest 2024: il concorso per talenti musicali emergenti fa tappa a Roma. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Audiscion, stasera in tv: anticipazioni, comici, ospiti - Oggi, lunedì 12 maggio dalle 21.20 su Rai 2, torna "Audiscion", il talent-comedy pensato per far dialogare satira, talk show e pubblico in studio. Gigi & Ross conducono la serata con la complicità di ... 🔗today.it

Audiscion, da stasera in tv il nuovo show: anticipazioni e comici - A partire da oggi, lunedì 5 maggio 2025, Rai 2 fa il pieno di risate con "Audiscion", un nuovo varietà comico in prima serata che promette di mettere alla berlina, con ironia tagliente, tutto ciò che ... 🔗today.it