Audax Casinalbo trionfa 4-1 contro Prignanese e vola in Seconda Categoria

In breve da Zazoom:

Nella sfida tra Audax Casinalbo e Prignanese, due squadre determinati a conquistare punti preziosi, si è distinto il lavoro di allenatori e giocatori. Occhi puntati sugli interpreti in campo, con cambi strategici e giocate decisive che hanno caratterizzato l'incontro. Il match ha messo in luce la preparazione e la determinazione di entrambe le formazioni, pronte a dare il massimo per emergere in una stagione competitiva.

Audax4Prignanese1AudaxCasinalbo: Cuoghi, Gozzi, Bertelli, Sassi, Oleari, Simonetti (70’ Eguavon), Guidetti (65’ Cavalieri), Bondi, Casari (70’ Gulotta), Lusvardi (58’ Dotti), Cosentino A. (75’ Serra) A disp.: A disp.: Benedetti, Baracchi, Martella, Girardis. All. SangermanoPrignanese: Francioso (85’ Baldaccin), Leghouris, Ovi, Fraccaro (85’ Giberti), Giuliani, Riviera, Righi, D’Angeloantonio (65’ Rivi), Fiumalbi, Costantini, Marasti (65’ Pugnaghi). A disp. Khafroufi. All. BassissiArbitro: Ransford di ModenaReti: 12’, 25’ e 55’ Lusvardi, 68’ Casari, 83’ CostantiniDopo aver rinviato di sette giorni la festa l’AudaxCasinalbo (foto) chiude i conti battendo 4-1 la Prignanese (sarebbe bastato un pari a +3 sulla Madonna di Sotto) nell’ultima di Terza ’A’ e vola in SecondaCategoria. Al 12’ Ovi, pressato, sbaglia il disimpegno e Lusvuardi fa 1-0. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Audax Casinalbo trionfa 4-1 contro Prignanese e vola in Seconda Categoria

Le notizie più recenti da fonti esterne

Serata di Coppe: Piumazzo sfida Celtic Cavriago, finale Novese-Audax Casinalbo - Serata intensa di Coppe per tre modenesi. Coppa Seconda. Per la fase regionale che assegna alla vincente il primo posto nei ripescaggi e quindi altissime chance di salire in Prima, tocca al Piumazzo (foto) nella semifinale delle ore 21,15 al campo ’Lari’ di Reggio contro il Celtic Cavriago (in caso di parità al 90’ ci sono subito i rigori). I reggiani del Celtic sono un avversario di grande spessore, primi nel girone ’E’ con 5 punti sullo United Albinea. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

WrestleMania 41: Drew McIntyre trionfa su Damian Priest in un brutale Sin City Street Fight - Il secondo match della serata di WrestleMania 41 ha mantenuto alta l’intensità inaugurata dal Triple Threat femminile, con Drew McIntyre che ha sconfitto Damian Priest in un violento Sin City Street Fight dopo quasi 14 minuti di pura brutalità.Entrate spettacolari a tema Las VegasPrima dell’incontro, un video package ha ripercorso la lunga faida tra i due. Drew McIntyre ha fatto un ingresso a tema “Doom”, richiamando il celebre videogioco, perfettamente in linea con l’atmosfera di un match senza regole. 🔗Leggi su zonawrestling.net

Madonna di Sotto vince il big match contro Audax Casinalbo e riapre la corsa promozione - MADONNA S. 2AUDAX C. 1MADONNA DI SOTTO: Carretti, Buono, Masi, Zunarelli, Pelorosso, Galantini, Masi A., Poggioli, Gazzotti, Toni, Pecorino. A disp. Balsano, Ferraresi, Bahiri, Hajbi, Nobili, Tazi, De Luca, Lajmi, Sala. All. FullinAUDAX CASINALBO: Benedetti, Gozzi, Bertelli, Martella, Oleari, Simonetti, Guidetti, Bondi, Baracchi, Lusvardi, Girardis. A disp. Cuoghi, Cosentino F., Cosentino A., Sassi, Casari, Mazzanti, Franzoni, Serra, Dotti. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Se ne parla anche su altri siti

Audax Casinalbo trionfa 4-1 contro Prignanese e vola in Seconda Categoria - Audax Casinalbo batte Prignanese 4-1 e conquista la promozione in Seconda Categoria grazie a Lusvardi e Casari. 🔗msn.com

Audax Casinalbo trionfa nella Coppa Ghirlandina, battuta la Novese - "Lo invidiamo tutti – conclude –, perché mio zio segue l’Audax dalla spiaggia di Rio e noi qui in mezzo all’umidità di Casinalbo…". 🔗msn.com

Audax Casinalbo trionfa nella Coppa Ghirlandina, battuta la Novese - La Coppa ’Ghirlandina Città di Modena’ di Terza categoria finisce nella bacheca dell’Audax Casinalbo (foto), che nella finale del ’Rognoni’ ha piegato la Novese nella sfida fra le due corazzate in ... 🔗sport.quotidiano.net