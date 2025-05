Attentato Seajewel periti scoprono che anche il secondo ordigno ha squarciato lo scafo della petroliera

Gli esperti della Procura di Genova hanno compiuto un sopralluogo nel porto del Pireo, dove la petroliera Seajewel è ferma per riparazioni. Durante l'ispezione, è emerso che un secondo ordigno, oltre a quello già noto, ha danneggiato gravemente lo scafo. Questa scoperta contraddice le informazioni precedentemente diffuse, aprendo nuovi interrogativi sulla sicurezza e sulle cause dell'incidente.

Gli esperti, incaricati dalla Procura di Genova, hanno effettuato un sopralluogo nel porto del Pireo, dove la nave è in secca da mesi per le riparazioni anche il secondoordigno collocato sulla petrolieraSeajewel ha squarciato lo scafo. A scoprirlo, contrariamente a quanto era emerso dalle

