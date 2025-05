Attacchi hacker a Gmail | nuova truffa sfrutta la doppia autenticazione

Una nuova truffa informatica minaccia gli utenti di Gmail, utilizzando l'ingegneria sociale per rubare i codici di autenticazione a due fattori (2FA). Google ha riconosciuto il problema e sta implementando misure di sicurezza per proteggerne gli utenti. Questa frode, segnalata da un utente su Reddit, evidenzia l'importanza di rimanere vigili e informati sui rischi legati alla sicurezza online.

Una nuovatruffa informatica sta prendendo di mira gli utenti di Gmail, sfruttando la tecnica dell’ingegneria sociale per ottenere i codici di autenticazione a due fattori (2FA). Google ha confermato l’esistenza di questo raggiro e ha adottato misure per contrastarlo.Come funziona la truffa a Gmail di GoogleLa frode è stata segnalata da un utente su Reddit con il nickname EvilKittensCo. Secondo la testimonianza, l’utente ha ricevuto una chiamata da una persona che si spacciava per un operatore dell’assistenza Google. Il falso operatore sosteneva la necessità di verificare le informazioni per il recupero dell’account Gmail, richiedendo l’invio del codice 2FA ricevuto via SMS o tramite app di autenticazione.In questo caso specifico, l’utente ha contattato direttamente Google per verificare la legittimità della richiesta, scoprendo che non vi erano modifiche in sospeso sull’account. 🔗Leggi su Chiccheinformatiche.com © Chiccheinformatiche.com - Attacchi hacker a Gmail: nuova truffa sfrutta la doppia autenticazione

Cosa riportano altre fonti

Cybersicurezza, nuova giornata di attacchi Ddos da hacker filorussi - Ancora una giornata di attacchi Ddos da parte degli hacker filorussi di NoName057. A essere presi di mira i siti di Comuni e Regioni.Al momento risultano non raggiungibili i seguenti siti: Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Toscana, Liguria (in manutenzione), Lazio. Per quanto riguarda i Comuni invece: Milano (in manutenzione), Varese, Bergamo, Portoferraio. Nel mirino del gruppo anche il sito dell’aeroporto di Bergamo. 🔗Leggi su lapresse.it

Nuova giornata di attacchi hacker ai siti italiani - (Adnkronos) – Nuova giornata di attacchi DDoS da parte di NoName057. A quanto si apprende il gruppo attivista russofono sta colpendo siti di pubbliche amministrazioni locali ossia comuni e regioni. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) è entrata subito in azione per fornire supporto ai soggetti impattati dagli attacchi Ddos filorussi. Gli attacchi vanno […]L'articolo Nuova giornata di attacchi hacker ai siti italiani proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

Nuova giornata di attacchi hacker ai siti italiani - (Adnkronos) – Nuova giornata di attacchi DDoS da parte di NoName057. A quanto si apprende il gruppo attivista russofono sta colpendo siti di pubbliche amministrazioni locali ossia comuni e regioni. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) è entrata subito in azione per fornire supporto ai soggetti impattati dagli attacchi Ddos filorussi. Gli attacchi vanno […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Attacchi hacker a Google Mail con la doppia autenticazione; Attacchi hacker a Gmail e Google Calendar, come proteggere i propri account; Gli attacchi hacker agli utenti di Gmail sono in aumento: ecco come proteggersi; Attacco hacker su Google Calendar: inviti falsi - Panda Security. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Attacchi hacker a Google Mail con la doppia autenticazione - I nuovi traguardi virtuali che il mondo sta raggiungendo grazie all’intelligenza artificiale vanno di pari passo con lo sviluppo, sempre più pericoloso… Leggi ... 🔗informazione.it

Google avverte i suoi utenti. 1,8 miliardi di account Gmail sono a rischio - È allarme per 1,8 miliardi di account Gmail, Google ha già avvertito i suoi utenti. Ecco cosa bisogna fare per correre ai ripari ed evitare problemi. 🔗money.it

Avete un account Gmail: occhio alla nuova truffa con l’intelligenza artificiale - Le vittime spesso ricevono una chiamata da Google con un numero che sembra autentico: ecco come funziona la nuova truffa online che coinvolge Gmail ... 🔗msn.com