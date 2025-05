ATP Roma 2025 | Sinner continua c’è Cerundolo Avanti de Minaur

Nel fervente clima degli Internazionali d'Italia 2025, Jannik Sinner avanza con determinazione, mentre Francisco Cerúndolo e Alex de Minaur si fanno strada nel tabellone. Sul Centrale del Foro Italico, Matteo Berrettini affronta Casper Ruud, aggiungendo tensione a una giornata ricca di emozioni. L'Italia brinda così all'ingresso in ottavi di un altro talento.

Mentre va in scena il confronto di Matteo Berrettini contro Casper Ruud sul Centrale del Foro Italico, è possibile già tracciare il bilancio di una lunga giornata tennistica a Roma per gli Internazionali d'Italia 2025 in campo maschile.L'Italia può già festeggiare un secondo uomo negli ottavi, e che uomo: Jannik Sinner, anche se poi è stata una partita un po' altalenante quella con l'olandese Jesper de Jong, almeno fino all'infortunio di questi. Sarà rivincita del 2023 contro l'argentino Francisco Cerundolo, e avrà il sapore della rivincita di due anni fa, in quello che per Jannik fu un ottavo estremamente doloroso per mille ragioni.In attesa di Berrettini-Ruud, si sa già chi sfiderà il vincitore: lo spagnolo Jaume Munar, capace di battere l'americano Sebastian Korda e continuare il suo anno decisamente positivo.

LIVE Sinner-De Jong, ATP Roma 2025 in DIRETTA: ritardo molto probabile, si prolungano le partite precedenti

12.31 La partita tra l'americana Stearns e la giapponese Osaka si prolunga. Dopo che la statunitense ha conquistato il primo parziale col punteggio di 6-4, la nipponica ha risposto col 6-3 nel 2° set. A questo punto il prolungamento di questo incontro potrebbe dilatare i tempi d'attesa per Sinner-de Jong, comunque prevista non prima delle 15.

LIVE Sinner-Navone, ATP Roma 2025 in DIRETTA: torna il n.1 al mondo! Il Foro accoglie il suo Re

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Mariano Navone, valido per il secondo turno degli Internazionali d'Italia 2025. Sul campo centrale del Foro Italico, il n.1 del mondo torna a giocare, messa definitivamente alle spalle la vicenda "Clostebol", che però ancora alimenta delle discussioni tra gli addetti ai lavori e non solo.

Sorteggio ATP Roma 2025: Sinner evita Alcaraz e potrebbe incontrare Cinà. Musetti nel quarto di Zverev

Nella splendida cornice della Fontana di Trevi a Roma ha avuto luogo la cerimonia del sorteggio del tabellone maschile degli Internazionali d'Italia 2025. Grande attesa per il ritorno del n.1 del mondo Jannik Sinner, dopo la vicenda "Clostebol". Un evento che vede nel tabellone principale ben 13 italiani, che cercheranno di fare il meglio possibile, mentre sarà assente il serbo Novak Djokovic.Sinner farà il proprio esordio nel secondo turno, in qualità di testa di serie n.

