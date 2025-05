ATP Roma 2025 Mattia Bellucci e Filippo Romano cedono all’esordio in doppio

All'esordio nel torneo di doppio maschile degli Internazionali d'Italia 2025, Mattia Bellucci e Filippo Romano, in tabellone con una wild card, vengono eliminati dai forti statunitensi Christian Harrison ed Evan King, testa di serie numero 7. La partita termina con il punteggio di 6-3 4-6, evidenziando le sfide affrontate dai due giovani talenti.

MattiaBellucci e FilippoRomano, in tabellone con una wild card, si fermano all’esordio nel torneo di doppio maschile degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis, sconfitti dagli statunitensi Christian Harrison ed Evan King, accreditati della testa di serie numero 7, che si impongono per 6-3 4-6 10-3 dopo un’ora e 17 minuti di gioco.Nel primo set risulta decisivo il quarto game, nel quale la coppia italiana va sotto 0-40 al servizio, annulla i primi due break point, ma nulla può sul terzo, trovandosi sull’1-3. Gli statunitensi approfittando del passaggio a vuoto degli azzurri ed allungano, non concedendo alcuna occasione di rientro ed andando a chiudere poi sul 6-3 in 28 minuti.Nella seconda frazione gli azzurri cedono il servizio al deciding point del quinto game, ma trovano l’immediato controbreak a trenta nel gioco successivo. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Roma 2025, Mattia Bellucci e Filippo Romano cedono all’esordio in doppio

