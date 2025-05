ATP Roma 2025 Matteo Berrettini | Spero di non aver fatto danni troppo gravi

Matteo Berrettini, il talentuoso tennista romano, ha dovuto ritirarsi dal match contro Casper Ruud durante il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2025. Sotto di un set e di un break, Berrettini ha affrontato la situazione con spirito, sperando che il suo infortunio non sia troppo grave. Ecco il suo racconto nella conferenza stampa post-partita.

MatteoBerrettini è stato costretto ad alzare bandiera bianca nel corso del match valido per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis, quando si trovava sotto di un set e di un break contro il norvegese Casper Ruud. Nel corso della conferenza stampa il Romano ha spiegato l’infortunio occorsogli questa sera.I problemi dell’azzurro non iniziano questa sera: “Probabilmente quando mi sono svegliato ieri ho capito che le cose erano un po’ complesse. Poi l’amore che ho per questo torneo, questa città, per mio fratello, per lo sport che faccio, alla fine mi ha spinto a provarci. Oggi fino a dieci minuti prima della partita pensavo di non farcela, poi ho detto: ‘Vabbè, ci provo, dai’. Sono rimasto sorpreso da come il mio corpo ha reagito fino ad un certo punto“.Al tramonto della prima frazione arriva un nuovo dolore: “Poi ho risentito un’altra fitta, verso la fine del primo set e da lì in poi non sono più riuscito a stare nella partita, a stare concentrato. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Roma 2025, Matteo Berrettini: “Spero di non aver fatto danni troppo gravi”

