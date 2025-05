Atletico Piancastagnaio | Secondo posto e finale play-off con mister Benanchi

L’Atletico Piancastagnaio ha vissuto una stagione memorabile, chiudendo al secondo posto in Prima con 54 punti, dietro solo all’inaspettato Acquaviva. Dopo aver trionfato in semifinale contro il Bibbiena con un convincente 3-1, la squadra di mister Benanchi si è trovata a disputare la finale play-off sul campo neutro di Torrita.

L'AtleticoPiancastagnaio nella stagione appena conclusa ha messo insieme ben 54 punti, piazzandosi al Secondoposto in Prima alle spalle del sorprendente Acquaviva ed arrivando fino alla finaleplay-off superando in semifinale il Bibbiena 3-1."La finale – dice misterBenanchi (nella foto) - è stata giocata sul campo neutro di Torrita contro il Cortona: considero la prestazione dei miei ragazzi più che positiva e la rete che ha deciso il match a favore degli aretini è arrivata dopo tre rimpalli.".Quali erano gli obiettivi ad inizio campionato?"Migliorare il quinto posto dello scorso anno e confermarci come migliore attacco del girone. Abbiamo iniziato con due punti nelle prime cinque gare, per una serie di infortuni nel reparto offensivo: a quel punto è iniziato un nuovo campionato che ci ha portato al Secondopostofinale".

