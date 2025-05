Atletico Maremma sconfitto dal San Giuliano Terme | addio sogno Eccellenza

Si ferma il sogno di Eccellenza per l’Atletico Maremma, che nella gara di spareggio regionale di Promozione ha ceduto 2-0 al San Giuliano Terme. La squadra di Fabio Lorenzini non è riuscita ad imporsi contro gli avversari, rinforzati dalla presenza dell’esperto attaccante Cristian Brega, ex Follonica Gavorrano. Una sconfitta amara che pone fine a una stagione di grandi sforzi e ambizioni.

Si ferma la corsa verso l’Eccellenza dell’AtleticoMaremma. La formazione di Fabio Lorenzini, impegnata nello spareggio regionale di Promozione contro il San Giuliano, ha perso 2-0 contro una formazione davvero forte ed attrezzata, tanto da poter contare in rosa l’attaccante Cristian Brega, ex anche del Follonica Gavorrano.Il San GiulianoTerme, formazione pisana, ha avuto la meglio ieri dopo aver eliminato la stessa AtleticoMaremma in semifinale playoff della Coppa Italia di Promozione qualche mese fa. Ieri sono scese in campo le tre squadre vincenti i playoff dei rispettivi gironi parteciperanno insieme alla squadra vincente la Coppa Italia di Promozione al quadrangolare finale: la vincente sarà la quarta squadra (oltre alle tre squadre vincenti i rispettivi gironi di campionato) che acquisirà il diritto di partecipazione all’Eccellenza. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletico Maremma sconfitto dal San Giuliano Terme: addio sogno Eccellenza

