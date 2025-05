Atletica World Relays dolce per i colori azzurri! E’ mancata la medaglia ma si torna col sorriso dalla Cina

La Nazionale italiana di atletica ha concluso i Mondiali per Staffette di Guangzhou con risultati positivi, ottenendo quattro qualificazioni su cinque per i Mondiali di Tokyo 2020. Tuttavia, le aspettative di salire sul podio sono state influenzate da importanti assenze, rendendo la prestazione della squadra solida ma priva di exploit memorabili. Nonostante ciò, il focus rimane sulla preparazione per la grande kermesse giapponese.

La Nazionale italiana di Atletica ha chiuso con una prestazione solida ma priva di grandi acuti i Mondiali per Staffette (WorldRelays) a Guangzhou (Cina), centrando quattro qualificazioni su cinque per i Mondiali di Tokyo 2020 (previsti dal 13 al 21 settembre). Nonostante la qualificazione per le principali competizioni, le ambizioni di podio sono state limitate da una serie di assenze rilevanti, che hanno condizionato in parte i risultati finali.La staffetta mista 4×400, che ha visto nella serie di ripescaggio che dava l'accesso ai Mondiali Edoardo Scotti, Vladimir Aceti, Alice Mangione e Virginia Troiani scendere in pista, ha centrato la qualificazione mondiale con una prestazione di valore, chiudendo con un miglior crono di 3'12?53, che se fatto in finale avrebbe portato gli azzurri sul podio ma la coperta corta della squadra italiana non ha permesso alla squadra di centrare la finale sabato.

