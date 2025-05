Atletica Societari | Assindustria Sport regina del Veneto

Un dominio incontrastato. Nel weekend appena trascorso, il Veneto ha trionfato ai campionati italiani assoluti di società regionali, con Assindustria Sport che ha conquistato il primo posto con la squadra maschile e il secondo con quella femminile. Gli eventi si sono svolti tra San Biagio di Callalta e San Vendemiano, testimoniando il talento e l’impegno degli atleti veneti in una competizione di alto livello.

Sabato 22 Marzo 2025, sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) programmazione sportiva: Ciclismo Milano - Sanremo, Atletica Leggera Mondiali Indoor.

Test di genere obbligatori per proteggere l’atletica femminile: lo sport si ribella al woke - Il presidente di World Athletics ha annunciato che le nuove misure verranno adottate prima dei mondiali in Giappone a settembre per garantire una competizione "equa e paritaria nella categoria femminile" 🔗Leggi su ilgiornale.it