Atletica pattuglia italiana in Diamond League | Tortu Simonelli e Sibilio a Doha Sioli debutta

Ben sei atleti italiani si preparano a scendere in pista alla terza tappa della Diamond League, in programma il 16 maggio a Doha, Qatar. La rappresentativa azzurra, con nomi di spicco come Tortu, Simonelli e Sibilio, si prepara a brillare in un evento che promette emozioni e sfide avvincenti nel panorama dell'atletica internazionale.

Ben sei italiani saranno protagonisti della terza tappa della DiamondLeague, che andrà in scena venerdì 16 maggio a Doha (Qatar). Dopo il doppio appuntamento in Cina, il massimo circuito internazionale di Atletica proseguirà il proprio cammino con una ricca serata in Medio Oriente e diversi pezzi grossi del movimento tricolore muoveranno passi importanti all’aperto in questa intensa stagione che culminerà con i Mondiali a settembre.Filippo Tortu si cimenterà sui 200 metri dopo aver condotto la 4×100 durante le World Relays verso la qualificazione alla rassegna iridata. Il velocista brianzolo tornerà sul mezzo giro di pista (specialità di cui è argento europeo) a nove mesi di distanza dalla semifinale delle Olimpiadi di Parigi 2024, incrociando il botswano Letsile Tebogo (campione nella capitale francese), gli statunitensi Courtney Lindsey e Kyree King, il liberiano Joseph Fahnbulleh, il canadese Aaron Brown. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, pattuglia italiana in Diamond League: Tortu, Simonelli e Sibilio a Doha, Sioli debutta

Ne parlano su altre fonti

Atletica, Daisy Osakue lancerà il disco a Xiamen: unica italiana per l’apertura di Diamond League, c’è Duplantis - La Diamond League incomincerà sabato 26 aprile a Xiamen (Cina): sarà l’Egret Stadium a ospitare la prima tappa del massimo circuito internazionale itinerante di atletica, che culminerà con le finali di Zurigo ad agosto prima dei Mondiali di Tokyo. A impreziosire l’evento ci penserà lo svedese Armand Duplantis, primatista mondiale di salto con l’asta che potrebbe volare in cielo ancora una volta.Tra gli altri big sono annunciate l’ucraina Yarislava Mahuchikh (primatista mondiale di salto in alto) e le australiane Nicola Olyslager ed Eleanor Patterson nella medesima disciplina. 🔗Leggi su oasport.it

Zverev vuole il titolo ad Acapulco. Musetti guida la nutrita pattuglia italiana - Giunge ormai al termine il percorso di avvicinamento al primo ATP Master 1000 della stagione. L’ultimo step prima di Indian Wells propone agli atleti una triplice opzione: il torneo 500 di Dubai, il torneo 500 di Acapulco e l’ATP 250 di Santiago del Cile. Presenta un campo partecipanti, nonostante il forfait di Talylor Fritz, di tutto rispetto la competizione messicana che, nelle prime otto teste di serie, parte dal numero due del mondo e si conclude con il numero ventiquattro. 🔗Leggi su oasport.it

Atletica, argento all'italiana Dosso nei 60 metri indoor - Ottimo risultato dell'azzurra Zaynab Dosso ai Mondiali di atletica indoor a Nanchino (Cina) con il tempo di 7''06 🔗Leggi su ilgiornale.it

Diamond League, a Bruxelles la finale: 8 italiani in gara; Montecarlo con 8 azzurri, c’è Battocletti; Spettacolo assicurato venerdì! Tamberi e Jacobs pronti a far impazzire l'Olimpico!; È già Parigi: Simonelli, Iapichino, Tortu, Dosso. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Diamond League 2025: programma completo e dove vedere le gare in diretta · Atletica - La Diamond League 2025 di atletica leggera prevede 15 tappe: scopri di seguito le date, dove si terranno le gare e come seguire gli eventi in diretta e streaming. Dopo la tripletta italiana in Diamond ... 🔗olympics.com

Atletica, Osakue in Diamond League. Furlani e Diaz osservano a Keqiao, ci sono Duplantis e Warholm - La Diamond League tornerà in scena sabato 3 maggio: sarà Keqiao (Cina) a ospitare la seconda tappa del massimo circuito internazionale itinerante di ... 🔗oasport.it

Golden Gala 2024 a Roma: gli italiani e le italiane in gara in Diamond League · Atletica - tappa della Diamond League 2024 di atletica. In grassetto, le gare in cui saranno impegnati gli atleti e le atlete dell'Italia. Tutti gli orari in ore italiane 19:30 Lancio del disco uomini 19:48 ... 🔗olympics.com