ater udine oltre 8 700 alloggi pubblici a sostegno del territorio

Con oltre 8.700 alloggi pubblici, l’Ater di Udine si conferma un pilastro fondamentale nel garantire il diritto alla casa in Friuli. Durante una recente presentazione, la presidente Vanessa Colosetti ha illustrato i dati aggiornati al 31 dicembre 2024, sottolineando l'impegno dell'azienda nel sostenere le esigenze abitative della comunità locale.

