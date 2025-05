Atena Lucana furgone in fiamme sull' A2 | intervengono i vigili del fuoco

Pomeriggio di panico sull’autostrada A2 del Mediterraneo, presso Atena Lucana, a causa di un furgone in fiamme. Le fiamme, originate dal vano motore per cause da verificare, hanno reso necessario l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, prontamente mobilitati per domare l'incendio e garantire la sicurezza degli automobilisti.

Paura nel pomeriggio lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo, all'altezza di AtenaLucana, dove un furgone ha improvvisamente preso fuoco. Le fiamme, partite dal vano motore per cause ancora in corso di accertamento, hanno richiesto l'immediato intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di.

