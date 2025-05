Atalanta-Roma un super gol decisivo! Dea in Champions League

In una partita emozionante al Gewiss Stadium, l'Atalanta supera la Roma con un 2-1 che le consente di qualificarsi per la prossima edizione della UEFA Champions League. Un super gol nel secondo tempo si dimostra decisivo, regalando ai bergamaschi un traguardo atteso e consacrando il loro straordinario percorso in Europa.

L’Atalanta riesce a battere la Roma con il risultato di 2-1 e si qualifica matematicamente alla prossima edizione della UEFA ChampionsLeague. decisivo un super gol nel secondo tempo. QUALIFICAZIONE – L’Atalanta vince contro la Roma per 2-1 al Gewiss Stadium e ottiene così il terzo pass per la prossima edizione della ChampionsLeague dal campionato italiano. Le altre due matematicamente nell’Europa che conta sono ovviamente Inter e Napoli. Per i giallorossi è la prima sconfitta del 2025, Claudio Ranieri e i suoi non uscivano con 0 punti da una partita addirittura dalla sedicesima giornata del 15 dicembre contro il Como. Ha sbloccato oggi al minuto 9 Ademola Lookman con un tiro a giro sul secondo palo impossibile da parare per Mile Svilar. Dopo errori clamorosi in area di rigore l’Atalanta subisce la beffa al 32? con la rete di testa di Bryan Cristante su assist di Matias Soulé. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Atalanta-Roma, un super gol decisivo! Dea in Champions League

