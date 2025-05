Atalanta-Roma succede di tutto | al goal di Sulemana un tifoso va in campo tensione con Svilar

Nella sfida tra Atalanta e Roma, il goal inaspettato di Ibrahim Sulemana accende gli animi e porta il punteggio sul 2-1. Mentre un tifoso invade il campo e la tensione cresce tra i giocatori, la partita si trasforma in un teatro di emozioni e colpi di scena, con l’Atalanta a un passo dalla vittoria decisiva.

Ibrahim Sulemana, l`eroe che non ti aspetti: il goal dell`ex Cagliari, che vale il 2-1 alla Roma in una partita che, se vinta, porterebbe l`Atalanta. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Atalanta-Roma, succede di tutto: al goal di Sulemana un tifoso va in campo, tensione con Svilar

