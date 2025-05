Atalanta-Roma Streaming Gratis | dove vedere lo scontro Champions di Serie A in Diretta Live

Dove vedere Atalanta-Roma in streaming gratis? La sfida del Monday Night della 36ª giornata di Serie A si prospetta cruciale per la corsa alla Champions League. Con la Roma a caccia del quarto posto, tutti gli occhi sono puntati su quest'incontro, in cui i giallorossi sfideranno l'ostica Atalanta. Scopri come seguire la partita in diretta!

La Roma è pronta a tornare in campo. I giallorossi fanno visita all’Atalanta nel Monday Night della 36ª giornata di Serie A, in un match cruciale nella corsa alla Champions League. L’andamento di Atalanta e RomaLa Roma insegue il quarto posto, con i diciannove risultati utili consecutivi che sono un biglietto da visita importante alla vigilia di un match così delicato e complicato. Per i giallorossi sarà fondamentale affrontare questa gara senza troppa pressione, nonostante la posta in palio sia molto alta. Capitolini che sono reduci tra vittorie di fila, tutte ottenute per 1-0, che dimostrano la solidità in fase difensiva, supportata anche da uno Svilar in forma smagliante.L’Atalanta, invece, occupa la terza posizione in classifica a quota 68 punti e in questo Monday Night avrà la possibilità di chiudere matematicamente il discorso europeo. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Atalanta-Roma Streaming Gratis: dove vedere lo scontro Champions di Serie A in Diretta Live

