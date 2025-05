Atalanta-Roma primo tempo pessimo | Imbarazzante toglilo subito

Al Gewiss Stadium, la sfida tra Atalanta e Roma per la qualificazione alla Champions League ha visto un primo tempo deludente per gli uomini di Mourinho. Dopo il vantaggio di Lookman, l'ex Cristante ha pareggiato, ma la prestazione di alcuni calciatori giallorossi è stata imbarazzante, lasciando i tifosi con poco entusiasmo per il proseguimento del match.

Al ‘Gewiss Stadium’ c’è in ballo la qualificazione alla prossima Champions. La squadra di Gasperini è passata in vantaggio grazie a Lookman, alla mezz’ora il pari dell’ex CristanteDeludente a dir poco il primotempo di alcuni calciatori della Roma, impegnata in casa dell’Atalanta in un match che potrebbe essere decisivo per i giallorossi in ottica qualificazione alla prossima Champions League.Atalanta-Roma, primotempopessimo: “Imbarazzante, toglilosubito” (LaPresse) – Calciomercato.itScatenati sui social i tifosi giallorossi. Dopo il gol di Lookman a inizio match, nel loro mirino è finita la difesa. Incluso Svilar e in particolare Rensch, il terzino destro olandese arrivato nel mercato di gennaio. Ecco alcuni dei tweet raccolti da Calciomercato.it:Imbarazzanti questi ogni volta sembrano i più forti che esistano contro si noi sveglia questi hanno vinto una volta nel 2024 in casa porca puttana svegliaaaaaa #AtalantaRoma— Rosario (@Rosario657198) May 12, 2025Sapevamo fosse difficile, vanno il doppio #AtalantaRoma— Edoardo Catalani (@CatalaniEdoardo) May 12, 2025Appena si è parlato di uno Svilar top tra i portieri ecco il gol preso “Handanovic style”#AtalantaRoma— ????? #CallMeSnake? (@CrackFriday) May 12, 2025nessuno piú gobbo di #lookman stasera. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Atalanta-Roma, primo tempo pessimo: “Imbarazzante, toglilo subito”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Atalanta-Roma, primo tempo pessimo: Imbarazzante, toglilo subito; Atalanta-Roma 1-1 | De Sanctis sbaglia, l'arbitro anche: pari e proteste; Torino, Vlasic: Primo tempo pessimo, sono triste perché abbiamo solo pareggiato; Inter-Brescia 1-1: a Caracciolo risponde Eto'o. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Atalanta-Roma, primo tempo pessimo: “Imbarazzante, toglilo subito” - Deludente a dir poco il primo tempo di diversi calciatori della Roma, impegnata in casa dell’Atalanta in un match che potrebbe essere decisivo per i giallorossi in ottica qualificazione alla prossima ... 🔗calciomercato.it