Atalanta-Roma LIVE Soulé | Mi adatto al ruolo che sceglie il mister Gollini in tribuna

Al Gewiss Stadium va in scena il big match tra Atalanta e Roma, valido per la 34ì6ª giornata di Serie A, calcio d’inizio ore 15:00. I giallorossi sono reduci dalla vittoria interna contro la Fiorentina, mentre i nerazzurri dal netto successo con il Monza. Segui con noi la diretta scritta della gara, con i ragazzi di Claudio Ranieri chiamati ad ottenere un nuovo risultato positivo per continuare nella loro marcia verso un posto in Europa.3 minuti fa12 Maggio 2025 20:21 20:21Gollini in tribunaPierluigi Gollini non sarà a disposizione di Ranieri per la partita. Il secondo portiere della Roma è infortunato e seguirà la gara dalla tribuna. 9 minuti fa12 Maggio 2025 20:15 20:15Soulé: “Sto migliorando anche in fase difensiva”Anche Soulé ha parlato a Dazn prima dell’inizio della partita: “Mi adatto al ruolo che sceglie il mister, se c’è da sacrificarmi lo faccio, soprattutto per i miei compagni. 🔗Leggi su Sololaroma.it