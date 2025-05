Atalanta-Roma LIVE Ghisolfi | Il presidente è sempre con noi Svilar è il nostro futuro

Al Gewiss Stadium, Atalanta e Roma si sfidano in un attesissimo big match della 34ª giornata di Serie A. Con inizio alle 15:00, i giallorossi, freschi della vittoria contro la Fiorentina, affrontano i nerazzurri, reduci da un convincente successo contro il Monza. Segui con noi la diretta scritta della gara!

Al Gewiss Stadium va in scena il big match tra Atalanta e Roma, valido per la 34ì6ª giornata di Serie A, calcio d’inizio ore 15:00. I giallorossi sono reduci dalla vittoria interna contro la Fiorentina, mentre i nerazzurri dal netto successo con il Monza. Segui con noi la diretta scritta della gara, con i ragazzi di Claudio Ranieri chiamati ad ottenere un nuovo risultato positivo per continuare nella loro marcia verso un posto in Europa.6 minuti fa12 Maggio 2025 20:07 20:07Ghisolfi: “Per Svilar non abbiamo fretta”A pochi minuti dal calcio d’inizio, Ghisolfi ha parlato ai microfoni di Dazn: “Se Friedkin è arrivato per chiudere l’allenatore? Non posso dirlo. Se sono a Trigoria o no, sono sempre con noi. Abbiamo parlato dello stadio, dell’allenatore, dell’organizzazione che vogliamo costruire con stabilità. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Atalanta-Roma LIVE, Ghisolfi: “Il presidente è sempre con noi, Svilar è il nostro futuro”

Su altri siti se ne discute

La Festa della Liberazione in tv: il presidente Mattarella, Speciale Tg5, Marco Damilano su Rai3 e “Propaganda Live” celebrano l’80esimo anniversario - Ottanta anni fa, il 25 aprile 1945, l’Italia si liberava dall’occupazione nazifascista. Un anniversario che Rai, Mediaset e La7 festeggiano con programmi speciali e ad hoc. Il servizio pubblico inizia su Rai 1 alle 8.55 con la trasmessa la cerimonia di deposizione della corona d’alloro all’Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, a cura del Tg 1 in collaborazione Rai Quirinale. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

LIVE F1, GP Giappone 2025 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, la Ferrari cerca un guizzo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della FP3 e delle qualifiche del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Suzuka si prospetta un day-2 particolarmente impegnativo per i piloti e le scuderie in cerca della miglior prestazione possibile per ottenere un piazzamento in griglia consono alle proprie potenzialità.La Ferrari va in cerca di un guizzo. 🔗Leggi su oasport.it

Cina: presidente Bosch, si manterra’ impegno a lungo termine verso Paese hub di innovazione - Il presidente di Bosch, Stefan Hartung, ha ribadito l’impegno a lungo termine del colosso industriale tedesco nei confronti della Cina, definendo il Paese un polo di innovazione vitale in un panorama industriale globale in continua evoluzione. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6063088/6063088/2025-04-04/cina-presidente-bosch-si-manterra-impegno-a-lungo-termine-verso-paese-hub-di-innovazione Agenzia Xinhua 🔗Leggi su romadailynews.it

Friedkin carica la squadra prima di Atalanta-Roma. Il presidente segue l'allenamento a Trigoria; Atalanta - Roma; Calciomercato Roma, 25 milioni e colpo nerazzurro. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Atalanta-Roma, Ranieri: “Friedkin ci ha detto questo”. E su Pellegrini: “Mia sconfitta personale” - Sulla somiglia con il Papa: “Molti amici mi hanno mandato di tutto” ha detto sorridendo Ranieri. Sull’Atalanta: “Si dimentica cosa il presidente Percassi diceva nei primi 4 anni. Ogni volta diceva che ... 🔗asromalive.it

Ranieri pre Atalanta-Roma: “Spero che la scelta dei Friedkin sia all’altezza” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com