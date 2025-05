Atalanta-Roma l’Europa passa da Bergamo | Dybala al seguito della squadra

Sarà un Monday Night carico di emozioni quello di stasera, alle 20.45, al Gewiss Stadium. La Roma affronterà l'Atalanta nella terzultima gara della stagione, con la speranza di conquistare tre punti vitali per scalare la classifica. I giallorossi puntano decisamente al quarto posto, cercando di superare Lazio e Juventus in una serrata corsa verso l'Europa. La posta in gioco è alta e la tensione palpabile.

Sarà un Monday Night carico di tensione quello che andrà in scena stasera, alle ore 20.45, al Gewiss Stadium, dove la Roma scenderà in campo contro l'Atalanta nella terzultima uscita stagionale. I giallorossi avranno un solo obiettivo, ovvero quello di conquistare i tre punti per balzare al quarto posto in classifica, staccando Lazio e Juventus. La corsa all'Europa, ed in particolare alla Champions League, potrebbe vivere il proprio momento decisivo, con i giallorossi chiamati a rispondere presente.Occasione da sfruttareDopo una rimonta straordinaria con ben diciannove risultati utili consecutivi alle spalle, la Roma ha di fronte a sé un'occasione unica per fare uno scatto verso la massima competizione europea. Nel corso di questa trentaseiesima giornata di campionato non potevano infatti esserci risultati migliori, con il Bologna sconfitto a San Siro dal Milan ed il pareggio tra Lazio e Juventus, con i biancocelesti che hanno trovato in extremis la rete dell'1-1 grazie a Vecino.

