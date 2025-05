Atalanta-Roma le formazioni ufficiali | Lookman titolare sorpresa Renshc Ci sono Pasalic e Shomurodov

Nel match tra Atalanta e Roma, le formazioni ufficiali sorprendono con Lookman titolare e Renshc in campo. In evidenza Pasalic e Shomurodov, mentre l’Atalanta schiera un 3-4-2-1. I nerazzurri puntano su Carnesecchi in porta e una linea offensiva composta da De Ketelaere e Lookman, pronti a segnare.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, De Roon; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All.. 🔗Leggi su Calciomercato.com

