Atalanta-Roma le formazioni ufficiali | Lookman dal primo minuto De Roon in difesa

Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Roma. Nel team di Gasperini, attenzione su Lookman, schierato dal primo minuto, con De Roon in un inedito ruolo difensivo. La sfida promette emozioni e colpi di scena. Scopriamo insieme i dettagli dei due schieramenti e le strategie delle squadre in campo.

Atalanta-Roma, le formazioniufficialiAtalanta (3-4-3): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Kossounou; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. GasperiniA disp. Rui Patricio, Rossi, Obric, Comi, Idele, Bernasconi, Ruggeri, Sulemana, Riccio, Brescianini, Samardzic, Maldini.Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Shomurodov; Dovbyk. All. RanieriA disp. Gollini, De Marzi, Hummels, Nelsson, Abdulhamid, Salah-Eddine, Paredes, Gourna-Douath, Pisilli, Baldanzi, Saelemaekers, El Shaarawy. Lookman recupera e gioca: il nigeriano è in campo dal 1? nel tridente con De Ketelaere e Retegui, mentre Pasalic scala a centrocampo e De Roon si adatta in una difesa che vive una piena emergenza.Roma senza Pellegrini e Dybala con Soulé nel tridente offensivo, mentre Rensch occuperà la corsia destra. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Atalanta-Roma, le formazioni ufficiali: Lookman dal primo minuto, De Roon in difesa

