Atalanta-Roma l’1-4 targato Abraham e non solo | gli scontri più celebri

...importante per entrambe le squadre, in cerca di punti preziosi per consolidare la loro posizione in classifica. La Roma, fresca del successo contro la Fiorentina, punta a mantenere l'entusiasmo e l'energia, mentre l'Atalanta, sempre temibile nelle gare casalinghe, cercherà di contrastare l'offensiva giallorossa. La tensione è palpabile e il palcoscenico è pronto a regalare emozioni uniche a tutti gli appassionati di calcio.

Altro giro, altra corsa per la Roma, che si è lasciata alle spalle la vittoria per 1-0 con la Fiorentina. I giallorossi sono attesi da un vero e proprio test da non sbagliare, da una tappa cruciale nella corsa alla prossima Champions League. Oggi 12 maggio, infatti, ci sarà la partita con l’Atalanta, in programma alle 20:45 nella suggestiva cornice del Gewiss Stadium. Una sfida estremamente delicata, tra due compagini che vogliono strappare il pass per la Coppa Campioni. Un duello che ha assunto un peso specifico notevole nell’arco delle ultime stagioni.Già, perché la Dea è diventata a tutti gli effetti una delle big del nostro campionato, un club in grado di tenere testa a piazze blasonate. I capitolini sanno di dover disputare la prova perfetta sotto ogni punto di vista, con Claudio Ranieri che guarderà anche agli scontri più celebri nel recente passato. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Atalanta-Roma, l’1-4 targato Abraham e non solo: gli scontri più celebri

Traffico Roma del 04-04-2025 ore 14:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità nuovo fine settimana di potature sulla circonvallazione Gianicolense e contestualmente lavori su un fabbricato a piazza Flavio Biondo per questa ragione nella giornata di domani e fino alle 7:30 di domenica mattina le linee tranviarie 3:08 saranno sostituite integralmente da bus sempre domani tra le 7 e le 18 devi 11 linee i dettagli su romamobilita. 🔗Leggi su romadailynews.it

Ragazzo di 14 anni accoltellato a Quarto: denunciati un 14enne e un 16enne - Il 14enne, nella giornata di ieri, era stato raggiunto e accoltellato alla gamba dagli altri due minorenni, che sono stati individuati dai carabinieri e denunciati.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Busto Arsizio, ragazzina di 14 anni violentata e picchiata da un 21enne conosciuto su Internet: “Online sembrava gentile” - È stata adescata online da un 21enne che l’ha convinta a incontrarsi di persona, poi è stata brutalmente picchiata e violentata in un capannone abbandonato a Busto Arsizio, in provincia di Varese. La tragedia si è consumata nella serata di lunedì 14 aprile: l’aggressore, un 21enne di origini nordafricane residente a Rozzano, nell’hinterland milanese, è stato arrestato subito dopo la violenza. Una residente della zona, infatti, ha sentito le grida disperate della vittima e allertato le autorità che in breve tempo si sono recate sul posto cogliendo in flagranza di reato il giovane, il quale, ... 🔗Leggi su tpi.it

VIDEO / La doppietta di Abraham, Zaniolo e Smalling: il film di Atalanta-Roma