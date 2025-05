Atalanta-Roma forfait prima del fischio d’inizio | infortunio last minute

Partita cruciale per l'alta classifica, quella tra Atalanta e Roma, che chiude la 36esima giornata di Serie A. Tuttavia, un infortunio dell'ultimo minuto condiziona i piani dei nerazzurri, costringendo un giocatore chiave a saltare l'incontro. La tensione cresce mentre entrambe le squadre cercano di assicurarsi punti fondamentali.

Partita dall'importanza clamorosa, quella tra Atalanta e Roma, che chiude la 36esima giornata di Serie A. Lunedì sera ad altissima tensione tra la squadra di Gasperini, che vincendo avrebbe l'opportunità di blindare aritmeticamente il terzo posto e la qualificazione alla prossima Champions League, e quella di Ranieri, che in campionato è imbattuta da ben 19 partite e vuole completare la pazzesca rimonta per issarsi da sola in quarta posizione. Un match dunque davvero interessante e a cui guardano molti altri terzi. Con una tegola che però coglie una delle due squadre prima del via.

