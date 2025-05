Atalanta-Roma | Champions traguardo straordinario per noi Futuro? Ora si festeggia

Bergamo, 12 maggio 2025 – Un traguardo straordinario per l'Atalanta! Con la vittoria per 2-1 sulla Roma, che interrompe un'imbattibilità di diciannove partite, i nerazzurri festeggiano la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. Un momento storico che segna il futuro luminoso del club e dei suoi tifosi!

Bergamo, 12 maggio 2025 – Si interrompe dopo ben diciannove partite l’imbattibilità della Roma. I giallorossi, che non perdevano da metà dicembre, sono infatti stati piegati 2-1 dall’Atalanta che con questi tre punti ha ipotecato aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. Decisivo è stato il destro di controbalzo vincente di Sulemana, al 76’, appena 9’ dopo il suo ingresso in campo. Una prodezza che ha dipanato la matassa di una gara cominciata con il piede giusto dai nerazzurri, andati in gol già al 9’ con un Lookman oggi incontenibile. Passata in vantaggio, la Dea ha però sprecato un paio di palle gol colossali con De Ketelaere pagando poi dazio al 32’ quando Cristante di testa ha insaccato il pari. Un 1-1 che ha infuso fiducia alla Roma, salita via via di colpi e più volte pericolosa (ai giallorossi è stato anche dato un rigore per un presunto fallo su Koné al 64’) fino al gol di Sulemana che ha spento le speranze giallorosse. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta-Roma: "Champions traguardo straordinario per noi. Futuro? Ora si festeggia..."

