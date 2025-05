Atalanta Roma 2-1 Sulemana fa sorridere la Juve e manda Gasperini in Champions League | polemiche dei giallorossi per questo rigore negato

L'Atalanta ha trionfato 2-1 sulla Roma in un emozionante posticipo di Serie A, regalando un sorriso alla Juventus e garantendo a Gasperini un posto in Champions League. Tra polemiche per un rigore negato ai giallorossi, la sfida ha messo in luce le ambizioni di entrambe le squadre in questo finale di stagione.

AtalantaRoma 2-1, Sulemana fa sorridere la Juve e mandaGasperini in ChampionsLeague: il resoconto della sfidaSi è conclusa la giornata di Serie A con il bellissimo posticipo tra Atalanta e Roma, sfida terminata 2-1 e che anche la Juve ha guardato interessante in ottica qualificazione alla prossima Champions.I giallorossi non perdevano da dicembre ma questo successo dei bergamaschi, grazie alla rete di Sulemana, porta Gasperini per la quinta volta nelle ultime sei stagioni in ChampionsLeague. La Roma non supera in classifica la Lazio e la Juve. Proteste per il rigore revocato a Konè .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Roma 2-1, Sulemana fa sorridere la Juve e manda Gasperini in Champions League: polemiche dei giallorossi per questo rigore negato

