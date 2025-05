Atalanta-Roma 2-1 | Sulemana decide nel secondo tempo ed è Champions per la Dea

Nel cuore di Bergamo, l'Atalanta scrive una nuova pagina storica della sua storia. Il 12 maggio 2025, la Dea supera la Roma con un convincente 2-1, grazie a un gol di Sulemana nel secondo tempo. Con questa vittoria, l'Atalanta conquista anticipatamente un posto in Champions League, interrompendo l'imbattibilità dei giallorossi.

Bergamo 12 maggio 2025 – La corsa imbattibile nell'anno nuovo della Roma finisce qui, sbattendo contro la Champions League dell'Atalanta. La Dea vince per 2-1 contro i giallorossi e strappa con una giornata di anticipo il pass di Champions League per la prossima stagione. Il gol del protagonista a sopresa Sulemana la decide nella ripresa, dopo che Lookman e Cristante avevano sbloccato le marcature nel primo tempo. Primo ko nel 2025 in Serie A per i giallorossi, i quali hanno di che rammaricarsi, avendo mancato l'occasione di salire in solitaria al quarto posto in classifica. Primo tempoDifesa ridotta ai minimi termini per Gasperini tra infortuni e squalifiche, allora spazio per De Roon, schierato nella linea arretrata a tre con Djimsiti e Kossounou, davanti a Carnesecchi. In mediana Ederson agiesce con Pasalic, mentre Bellanova e Zappacosta corrono sulle fasce.