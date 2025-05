Atalanta-Roma 2-1 | Lookman manda Gasperini in Champions League a Ranieri serve un miracolo

L'Atalanta supera la Roma 2-1, regalando a Gasperini un posto in Champions League, mentre Ranieri si trova ad affrontare una situazione complicata nella corsa al quarto posto. Nonostante un avvio promettente, la Roma cede alla precoce rete di Lookman, prima di pareggiare con Cristante. Ma sarà sufficiente per rimanere in corsa?

La Roma perde per due a uno contro l'Atalanta e complica e non poco la sua corsa al quarto posto. La squadra di Ranieri parte forte ma subisce alla prima occasione il gol di Lookman che spezza l'equilibrio. Dopo un momento di difficoltà i giallorossi reagiscono e trovano il pareggio con Cristante. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Atalanta-Roma 2-1: Lookman manda Gasperini in Champions League, a Ranieri serve un miracolo

Approfondimenti da altre fonti

Le pagelle di Atalanta-Roma 2-1: Lookman decisivo, Retegui e Dovbyk no - SERIE A - Lookman e Sulemana decisivi, Kossounou disattento, quanti palloni recuperati da Ederson. Soulé in salute, Cristante segna e si fa sentire. 🔗eurosport.it

Serie A, Atalanta-Roma 2-1: Lookman e Sulemana mandano la Dea in Champions, giallorossi sesti - La rete del centrocampista a un quarto d'ora dal termine regala il terzo posto matematico alla Dea. Giallorossi battuti dopo 19 partite e sesti in classifica ... 🔗msn.com

Pagelle Atalanta-Roma 2-1: Lookman-Sulemana, è festa Champions. Crollo Ranieri: Rensch e Dovbyk flop - Serie A 36a giornata Atalanta-Roma 2-1 top e flop: Lookman e Sulemana portano la Dea in Champions. Ranieri ko: Cristante non basta, bocciati Rensch e Dovbyk. 🔗sport.virgilio.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Atalanta-Roma 2-1: Lookman e Sulemana spingono la Dea in Champions League

Atalanta batte la Roma 2-1 e conquista con due giornate d’anticipo la qualificazione alla prossima Champions League, diventando la terza squadra italiana certa della partecipazione dopo Napoli e Inter.