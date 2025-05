Atalanta-Roma 2-1 LIVE | Sulemana firma il sorpasso!

I GOAL E LE AZIONI SALIENTI 76` - RADDOPPIO DELL`Atalanta, Sulemana! Altra fuga sulla sinistra di Lookman, cross in mezzo per Samardzic, che. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Ne parlano su altre fonti

Atalanta-Roma diretta Serie A: pareggio di Cristante LIVE; Atalanta-Roma, il risultato in diretta LIVE; Atalanta-Roma 2-1 LIVE, Sulemana riporta avanti la Dea: il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025; Atalanta-Roma 1-1 - Pronto a entrare Pisilli. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Atalanta-Roma 0-0 LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025 - La diretta LIVE di Atalanta-Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... 🔗fanpage.it