Atalanta-Roma 2-1 LIVE | 5 minuti di recupero

Alle 20:45, il Gewiss Stadium ospita il big match tra Atalanta e Roma, valido per la 36ª giornata di Serie A. Entrambe le squadre arrivano da vittorie significative: i giallorossi hanno battuto la Fiorentina, mentre i nerazzurri hanno trionfato contro il Monza. Segui con noi la diretta scritta dell’incontro, in attesa dei 5 minuti di recupero.

Al Gewiss Stadium va in scena il big match tra Atalanta e Roma, valido per la 36ª giornata di Serie A, calcio d’inizio ore 20:45. I giallorossi sono reduci dalla vittoria interna contro la Fiorentina, mentre i nerazzurri dal netto successo con il Monza. Segui con noi la diretta scritta della gara, con i ragazzi di Claudio Ranieri chiamati ad ottenere un nuovo risultato positivo per continuare nella loro marcia verso un posto in Europa.Pochi secondi fa12 Maggio 2025 22:36 22:3693? – La Roma recupera palla, ma Sozza segnala un fallo su Brescianini. 2 minuti fa12 Maggio 2025 22:35 22:3593? – Mischia in area dell’Atalanta blocca Carnesecchi. Ma c’era fallo sul portiere. 4 minuti fa12 Maggio 2025 22:33 22:3391? – Carnesecchi smanaccia in angolo sulla punizione di Angelino, sul corner la difesa allontana dopo il guizzo di Saelemaekers. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Atalanta-Roma 2-1 LIVE: 5 minuti di recupero

Su questo argomento da altre fonti

Atalanta-Roma, il risultato in diretta LIVE; LIVE Atalanta-Roma 2-1 Serie A 2024/2025: Djimsiti ammonito, salta il Genoa; Atalanta-Roma: probabili formazioni e statistiche; Serie A. Il Venezia vince 2-1 con la Fiorentina e va in zona salvezza. Ora in campo Atalanta-Roma - Cristante la rimette in pari. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Atalanta-Roma LIVE alle 20.45 - La corsa Champions più infuocata e incerta che mai passa da Bergamo. Alle 20.45 la 36esima giornata di Serie A si chiude con il big match, il posticipo di lusso. 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Live-action di Lilo & Stitch nei cinema italiani dal 21 maggio 2025: ecco cosa aspettarsi dal nuovo adattamento Disney

La Disney ha confermato che il live-action di Lilo & Stitch arriverà nei cinema italiani il 21 maggio 2025, anticipando di due giorni l'uscita negli Stati Uniti.