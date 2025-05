Atalanta-Roma 2-1 le pagelle | Sulemana 7 segna il gol vittoria Lookman 65 cinico Cristante 7 la firma dell' ex

L'Atalanta supera la Roma 2-1 e si assicura un posto in Champions League, con Sulaeman autore del gol vittoria e Lookman decisivo al 65°. Buona prova anche di Cristante, che segna contro la sua ex squadra. Per i giallorossi, invece, un brusco stop dopo 19 risultati utili consecutivi, complicando la lotta per il quarto posto.

L'Atalanta batte 2-1 la Roma e si qualifica aritmeticamente per la prossima Champions League. I giallorossi crollano dopo 19 risultati utili consecutivi e complicano il discorso quarto posto,. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Atalanta-Roma 2-1, le pagelle: Sulemana (7) segna il gol vittoria, Lookman (6,5) cinico, Cristante (7) la firma dell'ex

Atalanta-Roma 2-1, le pagelle: Cristante lotta ma non basta (7), Rensch mossa sbagliata (4,5), Dovbyk servito poco e male (5) - L'Atalanta batte 2-1 la Roma nel posticipo del lunedì sera della 36/a giornata di Serie A, disputato al Gewiss Stadium di Bergamo. Al vantaggio dei padroni di casa con Lookman al ... 🔗msn.com

Pagelle Atalanta-Roma 2-1: Lookman-Sulemana, è festa Champions. Crollo Ranieri: Rensch e Dovbyk flop - Serie A 36a giornata Atalanta-Roma 2-1 top e flop: Lookman e Sulemana portano la Dea in Champions. Ranieri ko: Cristante non basta, bocciati Rensch e Dovbyk. 🔗sport.virgilio.it

Serie A, Atalanta-Roma 2-1: Lookman e Sulemana mandano la Dea in Champions, giallorossi sesti - La rete del centrocampista a un quarto d'ora dal termine regala il terzo posto matematico alla Dea. Giallorossi battuti dopo 19 partite e sesti in classifica ... 🔗msn.com

