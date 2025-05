Atalanta Roma 2-1 | I nerazzurri sono matematicamente in Champions League

Al Gewiss Stadium, l'Atalanta affronta la Roma nella 36ª giornata di Serie A, con i nerazzurri già matematicamente qualificati per la Champions League. Segui la cronaca, la sintesi e il tabellino della partita in diretta. Un match cruciale che promette emozioni fino all'ultimo minuto!

Al Gewiss Stadium il match valido per la 36ª giornata di Serie A tra AtalantaRoma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita AtalantaRoma, valevole per la 36ª giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. LA CRONACA FINISCE QUI 5 minuti di recupero. 88? CAMBI PER L’Atalanta. . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Atalanta Roma 2-1: I nerazzurri sono matematicamente in Champions League

