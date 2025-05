Atalanta Roma 2-1 festa al Gewiss Stadium! La Dea è ufficialmente in Champions League La classifica Serie A aggiornata

L'Atalanta festeggia al Gewiss Stadium: con una convincente vittoria per 2-1 sulla Roma, la Dea conquista ufficialmente un posto in Champions League. La partita, parte della 36a giornata di Serie A, segna una tappa fondamentale per la squadra di Gasperini e rimpolpa la classifica aggiornata del campionato.

Vince l'Atalanta di Gasperini nell'ultima gara di questa 36a giornata di Serie A. 2-1 al Gewiss Stadium contro la Roma, che qualifica matematicamente la Dea alla prossima edizione della UEFA Champions League. Marcatori di serata Lookman che apre le danze, pareggio momentaneo di Cristante che tiene a galla i giallorossi. Nel secondo tempo, il neo entrato Sulemana fa scoppiare la festa. Ecco la classifica alla fine di questo turno.Napoli 78 (36 partite giocate)Inter 77 punti (36)Atalanta 71 (36)Juventus 64 (36)Lazio 64 (36)Roma 63 (36)Bologna 62 (36)Milan 60 (36)Fiorentina 59 (36)Como 48 (36)Torino 44 (36)Udinese 44 (36)Genoa 40 (36)Verona 33 (36)Parma 31 (36)Cagliari 30 (36)Venezia 29 (36)Empoli 28 (36)Lecce 28 (36)Monza 18 (36)36ª Giornata (9-12 maggio 2025)Venerdi 9 MaggioMilan-Bologna 3-1Sabato 10 maggioComo-Cagliari 2-1Lazio-Juventus 1-1Empoli-Parma 2-1Domenica 11 maggioUdinese-Monza 1-2Verona-Lecce 1-1Torino-Inter 0-2Napoli-Genoa 2-2Lunedì 12 maggioVenezia-Fiorentina 2-1Atalanta-Roma 2-1

