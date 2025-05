Atalanta-Roma 2-1 bergamaschi volano in Champions League

L'Atalanta si qualifica ufficialmente per la Champions League, diventando la terza squadra italiana a raggiungere questo traguardo dopo Napoli e Inter. La vittoria per 2-1 contro la Roma segna un successo cruciale, interrompendo la striscia di 19 risultati utili dei giallorossi e consolidando il prestigio dei bergamaschi nel calcio europeo.

(Adnkronos) – Dopo Napoli e Inter l'Atalanta è la terza squadra a qualificarsi matematicamente per la prossima ChampionsLeague. Gli orobici raggiungono l'obiettivo con due giornate d'anticipo grazie alla vittoria per 2-1 sulla Roma, che si ferma dopo 19 risultati utili consecutivi, nel posticipo del lunedì della 36a giornata di Serie A. Chiuso il primo . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

