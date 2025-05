Atalanta-Roma 2-1 bergamaschi volano in Champions League

L'Atalanta si unisce a Napoli e Inter nel prestigioso palcoscenico della Champions League, conquistando la qualificazione con due turni di anticipo. La vittoria per 2-1 contro la Roma interrompe la striscia di 19 risultati utili dei giallorossi, confermando l'ottima stagione degli orobici e il loro status tra le elite del calcio europeo.

(Adnkronos) – Dopo Napoli e Inter l'Atalanta è la terza squadra a qualificarsi matematicamente per la prossima ChampionsLeague. Gli orobici raggiungono l'obiettivo con due giornate d'anticipo grazie alla vittoria per 2-1 sulla Roma, che si ferma dopo 19 risultati utili consecutivi, nel posticipo del lunedì della 36a giornata di Serie A. Chiuso il primo .L'articolo Atalanta-Roma 2-1, bergamaschivolano in ChampionsLeague proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗Leggi su .com

