Atalanta-Roma 1-1 LIVE | termina il primo tempo Cristante risponde a Lookman

Al Gewiss Stadium, Atalanta e Roma si affrontano nel big match della 36ª giornata di Serie A. Dopo un primo tempo emozionante, il punteggio è fissato sul 1-1, con Cristante che ha risposto al gol di Lookman. I giallorossi arrivano da una vittoria contro la Fiorentina, mentre i nerazzurri hanno trionfato sul Monza. Segui la diretta!

5 minuti fa12 Maggio 2025 21:31 21:3145'+1 – Il primotermina con un'occasione per la RomaSpreca la Roma. Shomurodov dopo una bella transizione serve a rimorchio per Koné, che però sbaglia il stop e regala palla alla difesa. Poco dopo, viene respinta la conclusione di Rensch. Duplice fischio di Sozza subito dopo il corner. Si conclude il primotempo Al vantaggio di Lookman, ha risposto Cristante #AtalantaRoma