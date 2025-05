Atalanta Roma 1-1 LIVE | Pareggio dei giallorossi con Cristante

Al Gewiss Stadium, l’Atalanta e la Roma si affrontano nella 36ª giornata di Serie A. I giallorossi trovano il pareggio grazie a una rete di Cristante. Segui la cronaca, la sintesi e il tabellino della partita in diretta LIVE. Non perdere i dettagli di questo emozionante incontro!

Al Gewiss Stadium il match valido per la 36ª giornata di Serie A tra AtalantaRoma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita AtalantaRoma, valevole per la 36ª giornata del campionato di Serie A EniLIVE 20242025. LA CRONACA 39? Angelino ha provato la conclusione, deviazione con la schiena . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Atalanta Roma 1-1 LIVE: Pareggio dei giallorossi con Cristante

