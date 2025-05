Atalanta-Roma 1-1 LIVE | pareggia Cristante di testa!

Oggi al Gewiss Stadium si affrontano Atalanta e Roma nel big match della 34ª giornata di Serie A, con calcio d'inizio fissato per le 15:00. I giallorossi, in vena di rilancio dopo la vittoria contro la Fiorentina, cercheranno di sorprendere i nerazzurri, reduci da un convincente successo contro il Monza. Segui la diretta della partita!

Al Gewiss Stadium va in scena il big match tra Atalanta e Roma, valido per la 34ì6ª giornata di Serie A, calcio d’inizio ore 15:00. I giallorossi sono reduci dalla vittoria interna contro la Fiorentina, mentre i nerazzurri dal netto successo con il Monza. Segui con noi la diretta scritta della gara, con i ragazzi di Claudio Ranieri chiamati ad ottenere un nuovo risultato positivo per continuare nella loro marcia verso un posto in Europa.7 minuti fa12 Maggio 2025 21:17 21:1732? – GOOOOOOOLLL DELLA Roma! Cristante!pareggia la Roma!!! Sul corner respinto fuori la palla arriva sui piedi di Soulé, che pennella un pallone delizioso per Cristante, che anticipa de Roon di testa e mette alle spalle di Carnesecchi. 1-1!BRYANNNNNNN!Cristante DI testa PER IL PAREGGIO!#AtalantaRoma 1-1 pic. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Atalanta-Roma 1-1 LIVE: pareggia Cristante di testa!

Approfondimenti da altre fonti

Atalanta-Roma diretta Serie A: sblocca Lookman LIVE; Serie A. Il Venezia vince 2-1 con la Fiorentina e va in zona salvezza. Ora in campo Atalanta-Roma - Lookman porta l'Atalanta in vantaggio; Atalanta-Roma: Formazioni ufficiali e Cronaca in diretta; Dove vedere Atalanta - Roma in TV e streaming. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Quando si gioca Atalanta - Roma? - Serie A 2024/2025, 36a giornata. Le ultime notizie sulla partita Atalanta-Roma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. 🔗sport.virgilio.it