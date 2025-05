Atalanta-Roma 1-1 LIVE | inizia la ripresa

Al Gewiss Stadium, si accende la sfida tra Atalanta e Roma, valida per la 34ª giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 15:00, con i giallorossi galvanizzati dalla vittoria contro la Fiorentina e i nerazzurri in forma dopo il trionfo sul Monza. Rimani con noi per la diretta scritta della partita!

Al Gewiss Stadium va in scena il big match tra Atalanta e Roma, valido per la 34ì6ª giornata di Serie A, calcio d’inizio ore 15:00. I giallorossi sono reduci dalla vittoria interna contro la Fiorentina, mentre i nerazzurri dal netto successo con il Monza. Segui con noi la diretta scritta della gara, con i ragazzi di Claudio Ranieri chiamati ad ottenere un nuovo risultato positivo per continuare nella loro marcia verso un posto in Europa.1 minuti fa12 Maggio 2025 21:47 21:4746? – inizia il secondo tempoVia alla ripresa, primo possesso all’Atalanta. Rimane in campo Mancini, che sembra aver smaltito il problema fisico. 17 minuti fa12 Maggio 2025 21:31 21:3145’+1 – Il primo termina con un’occasione per la RomaSpreca la Roma. Shomurodov dopo una bella transizione serve a rimorchio per Koné, che però sbaglia il stop e regala palla alla difesa. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Atalanta-Roma 1-1 LIVE: inizia la ripresa

Ne parlano su altre fonti

Atalanta-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE; Atalanta-Roma: probabili formazioni e statistiche; Serie A. Il Venezia vince 2-1 con la Fiorentina e va in zona salvezza. Ora in campo Atalanta-Roma - Cristante la rimette in pari; Serie A, alle 18.30 il Venezia ospita la Fiorentina. In serata Atalanta-Roma. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Atalanta-Roma 0-0 LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025 - La diretta LIVE di Atalanta-Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... 🔗fanpage.it