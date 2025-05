Atalanta Roma 1-1 LIVE | Inizia il secondo tempo a Bergamo

Atalanta e Roma si affrontano al Gewiss Stadium per la 36ª giornata di Serie A, con il secondo tempo che ha appena avuto inizio. Tieni d'occhio la nostra diretta LIVE per un'analisi dettagliata della sintesi, del tabellino, della moviola e di tutti gli sviluppi del match. Chi avrà la meglio in questa sfida cruciale?

Al Gewiss Stadium il match valido per la 36ª giornata di Serie A tra AtalantaRoma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita AtalantaRoma, valevole per la 36ª giornata del campionato di Serie A EniLIVE 20242025. LA CRONACA Inizia IL secondotempo FINE PRIMO tempo A Bergamo 46? . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Atalanta Roma 1-1 LIVE: Inizia il secondo tempo a Bergamo

