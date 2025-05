Atalanta-Roma 1-1 LIVE | il Var revoca il rigore per i giallorossi

Al Gewiss Stadium si affrontano Atalanta e Roma in un attesissimo big match valido per la 36ª giornata di Serie A. Le due squadre arrivano a questa sfida con un momento positivo: i giallorossi reduci da una vittoria contro la Fiorentina, mentre i nerazzurri hanno trionfato sul Monza. Rimanete sintonizzati per la diretta scritta!

Al Gewiss Stadium va in scena il big match tra Atalanta e Roma, valido per la 36ª giornata di Serie A, calcio d'inizio ore 20:45. I giallorossi sono reduci dalla vittoria interna contro la Fiorentina, mentre i nerazzurri dal netto successo con il Monza. Segui con noi la diretta scritta della gara, con i ragazzi di Claudio Ranieri chiamati ad ottenere un nuovo risultato positivo per continuare nella loro marcia verso un posto in Europa.Pochi secondi fa12 Maggio 2025 22:12 22:1270? – Occasione Atalanta. Cross morbido di Lookman per Djimsiti, che tutto solo in area stacca di testa ma mette alto. 1 minuti fa12 Maggio 2025 22:11 22:1169? – Subito Sulemana pericoloso, Rensch si immola sua sua conclusione. 3 minuti fa12 Maggio 2025 22:10 22:1068? – Cambi per l'AtalantaFuori De Ketelaere e Pasalic, dentro Samardzic e Sulemana 4 minuti fa12 Maggio 2025 22:09 22:0967? – Fallo di Mancini su Retegui, prima però c'era un fallo non sanzionato su Koné.

