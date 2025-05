Atalanta-Roma 1-1 LIVE | Cristante riprende Lookman

Nel match tra Atalanta e Roma, i momenti cruciali si susseguono. Al 45`+1`, Cristante intercetta un pallone e avvia un'azione promettente per i giallorossi, dimostrando la pressione costante della squadra. Rivediamo i goal e le azioni salienti di questa intensissima sfida.

I GOAL E LE AZIONI SALIENTI 45`+1` - Clamorosa occasione per il raddoppio della Roma: Cristante ruba palla e rilancia per Soulè, che manda Shomurodov. 🔗Leggi su Calciomercato.com

?? LIVE Atalanta-Roma: Ranieri conferma le due punte, c’è Rensch. Squadre negli spogliatoi - ATALANTA ROMA CRONACA – Nuovo big match per la Roma di Claudio Ranieri. I giallorossi affrontano l’Atalanta al Gewiss Stadium per la 36^ giornata di Serie A in una sfida fondamentale per la corsa alla ... 🔗msn.com

