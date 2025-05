Atalanta-Roma 1-1 LIVE | ci prova Shomurodov blocca Carnesecchi

Stasera, il Gewiss Stadium ospita il grande incontro tra Atalanta e Roma, valido per la 36ª giornata di Serie A. I giallorossi, freschi di vittoria sulla Fiorentina, sfidano i nerazzurri, che arrivano da un convincente successo contro il Monza. Rimanete con noi per la diretta scritta di questo atteso match!

Al Gewiss Stadium va in scena il big match tra Atalanta e Roma, valido per la 36ª giornata di Serie A, calcio d’inizio ore 20:45. I giallorossi sono reduci dalla vittoria interna contro la Fiorentina, mentre i nerazzurri dal netto successo con il Monza. Segui con noi la diretta scritta della gara, con i ragazzi di Claudio Ranieri chiamati ad ottenere un nuovo risultato positivo per continuare nella loro marcia verso un posto in Europa.Pochi secondi fa12 Maggio 2025 22:00 22:0058? – Tiro a giro di Lookman dal vertice sinistro dell’area, respinge Celik. La Roma però non riesce ad uscire. 3 minuti fa12 Maggio 2025 21:58 21:5856? – Bellanova entra in area e tenta la conclusione di sinistro, che termina fuori alla destra di Svilar. 4 minuti fa12 Maggio 2025 21:57 21:5755? – Soulé ruba palla e punta Lookman, ma la sua conclusione di mancino termina distante dai pali di Carnesecchi. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Atalanta-Roma 1-1 LIVE: ci prova Shomurodov, blocca Carnesecchi

Atalanta-Roma, il risultato in diretta LIVE; Atalanta-Roma 1-1 LIVE, a segno Lookman e Cristante: il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025; Serie A. Il Venezia vince 2-1 con la Fiorentina e va in zona salvezza. Ora in campo Atalanta-Roma - Cristante la rimette in pari

Atalanta-Roma LIVE alle 20.45 - La corsa Champions più infuocata e incerta che mai passa da Bergamo. Alle 20.45 la 36esima giornata di Serie A si chiude con il big match, il posticipo di lusso. 🔗msn.com

