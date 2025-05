Atalanta Roma 1-0 LIVE | Vantaggio nerazzurro con Ademola Lookman

Atalanta e Roma si sfidano al Gewiss Stadium nella 36ª giornata di Serie A, con i nerazzurri in vantaggio grazie a un gol di Ademola Lookman. Segui la cronaca live, la sintesi e il tabellino del match per non perdere neanche un istante di questa entusiasmante partita. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale!

Al Gewiss Stadium il match valido per la 36ª giornata di Serie A tra AtalantaRoma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita AtalantaRoma, valevole per la 36ª giornata del campionato di Serie A EniLIVE 20242025. LA CRONACA 11? Ripartenza nerazzurra con Lookman che serve Ederson che s’invola . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Atalanta Roma 1-0 LIVE: Vantaggio nerazzurro con Ademola Lookman

DIRETTA Serie A, Atalanta-Roma 0-0 | PARTITA INIZIATA LIVE - Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra i nerazzurri di Gasperini e i giallorossi di Ranieri in tempo realeLa Roma è di scena sul campo dell’Atalanta a Bergamo nel monday night che chiude la 36esima e terzultima giornata del campionato di Serie A. Una sfida dal sapore europeo tra due formazioni che vanno a caccia della qualificazione alla prossima Champions League che sarà diretta dall’arbitro Sozza della sezione di Seregno. 🔗Leggi su calciomercato.it

